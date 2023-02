Oszustwo na "pomoc techniczną". Nawet FBI przed nim ostrzega

Kilka lat temu cyberprzestępcy wykorzystywali głównie telefony. Dzwoniąc do ofiar, podszywali się pod pracowników dużych, dobrze znanych firm technologicznych, takich jak Microsoft czy Dell. Starali się przekonać ofiarę do tego, że na jej komputerze wykryto problem, który może zostać wyeliminowany zdalnie, za opłatą.

Obecnie wykorzystywane są inne drogi dotarcia do ofiar. Między innymi fałszywe reklamy czy strony pomocy technicznej, a nawet ataki przy użyciu złośliwego oprogramowania. Zainfekowany komputer wyświetla alert o usterce technicznej oraz kontakt do rzekomej pomocy technicznej. To haczyk na więcej osób, a dodatkowo prostsza droga dla oszustów, ponieważ ofiara sama się z nimi kontaktuje.

Osoba dająca wciągnąć się w tę niebezpieczną grę zaczyna być zachęcana do pobrania oprogramowania RDP (Remote Desktop Protocol), które daje oszustom zdalny dostęp do komputera użytkownika. Odbywa się to pod pretekstem wykonania pomocy technicznej lub zwrotu pieniędzy. Tak naprawdę chodzi o skłonienie użytkownika do zalogowania się do aplikacji bankowej. Po tym kroku przestępca uzyskuje dostęp do konta.