Płacisz telefonem? Uważaj na nową próbę oszustwa

O nowej metodzie oszustów, która ma służyć do wyłudzenia danych (w tym karty płatniczej) informuje portal Niebezpiecznik. Fałszywa wiadomość SMS, których nadawcą jest najczęściej numer +48791583170 to forma phishingu podszywająca się pod Apple Pay. Cyberprzestępcy proszą o potwierdzenie swojego konta Apple ID – w przeciwnym razie zostanie ma ono zostać zablokowane.

"Apple Pay: Szanowny kliencie. Karta płatnicza została odrzucona. Potwierdź swoje konto lub Twoje Apple ID zostanie zablokowane [link z domeny cloud-oo]" – brzmi pełna treść fałszywego SMS-a wysyłanego przez oszustów podszywających się pod Apple ID. Kliknięcie w link przekieruje użytkownika na stronę do złudzenia przypominającą prawdziwy ekran logowania do Apple ID. Po podaniu danych, okazuje się, że konieczne jest wprowadzenie metody płatności (danych karty płatniczej). Złodzieje zatem w ramach próby phishingu próbują pozyskać nazwę użytkownika Apple ID, hasło oraz kluczowe dane karty (łącznie z adresem zamieszkania).

To klasyczny schemat działania w przypadku tego rodzaju ataków. Złodzieje podszywają się pod popularną aplikację (tutaj dostawcę płatności telefonów) i pod pozorem blokady konta, próbują wyłudzić wrażliwe dane. Samo otwarcie strony z fałszywej wiadomości SMS nie jest niebezpieczne. Nie należy jednak na niej podawać jakichkolwiek informacji. Aby chronić się przed podobnym niebezpieczeństwem w przyszłości, warto dodać numer +48791583170 do czarnej listy, aby uniemożliwić złodziejom próbę ponownego kontaktu. Istotne jest również to, aby nie klikać w żadne linki oraz załączniki, których pochodzenia nie jesteśmy pewni.