Kampania phishingowa. Ktoś podszywa się pod home.pl

Oszuści próbują w ten sposób wyłudzić dane kart płatniczych, strasząc wyłączeniem strony. Odbiorca wiadomości, który nie sprawdzi, czy wiadomość może być autentyczna, może odruchowo kliknąć link, który doprowadzi do spreparowanej witryny szybkich płatności. Wypełnienie formularza to otwarcie drogi do kradzieży pieniędzy.