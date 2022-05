KeePass 2.51 do pobrania. Są poprawki w interfejsie

O kluczowych nowościach w najnowszym wydaniu KeePassa można przeczytać w oficjalnym dzienniku . Wymienionych zmian w aplikacji jest kilkadziesiąt, a do najważniejszych można zaliczyć m.in. poprawki dotyczące skalowania okien interfejsu, kolorów przycisków, dodaną możliwość kolorowania haseł podczas eksportowania plików HTML czy dodatkowe spacje na wydrukach i w eksportowanych plikach, które powinny zwiększyć czytelność danych.

KeePass 2.51 to jednak także inne zmiany, których na pierwszy rzut oka być może nie uda się zauważyć. Twórcy piszą o poprawkach dotyczących sekcji pomocy, poprawionym instalatorze, generalnych ulepszeniach kodu i "innych mniejszych poprawkach". Jest także wzmianka o usunięciu dwóch błędów: niepoprawnej obsługi parametru -preselect: oraz włączaniu ustawień dotyczących czcionek jeszcze przed ich zastosowaniem.

O aktualizacji KeePassa warto pomyśleć szczególnie z uwagi na dopiero co miniony Światowy Dzień Hasła. Wykorzystanie menedżera jest dziś dla wielu osób koniecznością, bo pamiętanie haseł do dziesiątek serwisów jest trudne, o ile nie niemożliwe. Z tej okazji w odrębnej publikacji przedstawialiśmy także szereg innych rad kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa w sieci - zapraszamy do lektury.