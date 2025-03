Kody w telefonie. Dwa przydadzą się każdemu

Kody MMI to nic innego, jak krótkie sekwencje symboli, składające się z cyfr oraz znaków gwiazdki (*) i hasza (#), które wprowadzamy w interfejsie dialera naszego urządzenia. Ich wykonanie to jak naciśnięcie przycisku – natychmiast otrzymujemy informację lub możemy zmieniać ustawienia związane z kartą SIM i operatorem.

Kody MMI działają u wszystkich dostawców usług telekomunikacyjnych. Warto jednak wiedzieć, że istnieje również inna grupa kodów USSD, które wymagają odmiennego postępowania. Dwa kluczowe kody MMI, które warto znać, umożliwiają szybkie sprawdzenie statusu przekierowań połączeń. To ważne, gdy próbujemy ustalić, czy ktoś próbuje przejąć kontrolę nad naszymi połączeniami i przekierowywać je do siebie.

Informacja o przekierowaniu połączeń © dobreprogramy

Pierwszy ważny kod MMI to sekwencja *#21#. Informuje nas o aktualnym stanie bezwarunkowego przekierowania połączeń i wiadomości. Jeśli wykonanie kodu wyświetli komunikat, że przekierowania są nieaktywne, możemy spać spokojnie, ponieważ to znak, że nasze rozmowy są bezpieczne.

Jeśli jednak widoczne są aktywne przekierowania, to może to oznaczać efekt manipulacji, na przykład jako element oszustwa zmierzającego do przejęcia konta na WhatsAppie. Atakujący może więc w praktyce wykorzystać kody MMI do przejęcia danych logowania do komunikatora. Takie przekierowania mogą umożliwić nieautoryzowany dostęp do poufnych informacji.

Drugim przydatnym kodem MMI jest kod *#62#, który wyświetla szczegóły dotyczące przekierowania w innych sytuacjach. Jeśli pojawi się informacja o przekierowaniach, gdy jesteśmy niedostępni, nie jest to powód do alarmu – często oznacza połączenie do skrzynki głosowej zarządzanej przez operatora, co jest normalnym działaniem.

Informacja o przekierowaniu połączeń podczas niedostępności © dobreprogramy