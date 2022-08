Każdy powinien je znać. Ważne kody MMI w telefonie

Kody MMI umożliwiają szybką weryfikację ustawień telefonu oraz, w razie potrzeby, ich zmianę. Są proste w zastosowaniu - wystarczy wpisać je na klawiaturze służącej do wyboru numeru telefonu. Ich wadą jest jednak to, że konieczne jest ich zapamiętanie. Na szczęście są to zazwyczaj krótkie ciągi cyfr połączone ze znakami specjalnymi, czyli gwiazdką (*) i kratką (#).