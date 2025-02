Tajemniczy kod w WhatsAppie. Nie podawaj go nikomu

W sieci można trafić na oszustwo, którego celem jest wyłudzenie 6-cyfrowego kodu z WhatsAppa . Jeśli staniesz się ofiarą tego ataku, stracisz dostęp do konta. Oszustwo zazwyczaj zaczyna się od SMS-a, w którym atakujący twierdzi, że przez pomyłkę użył numeru telefonu ofiary, próbując zalogować się do WhatsAppa i nie może skorzystać z komunikatora, ponieważ kod autoryzacyjny został wysłany na numer ofiary .

WhatsApp automatycznie tworzy 6-cyfrowy kod i wysyła go na podany numer telefonu. Oszust w praktyce specjalnie wprowadza numer ofiary, a następnie przy użyciu SMS-a próbuje wymusić przekazanie tego kodu, by samemu zalogować się na konto w swoim urządzeniu. Jeżeli ofiara się na to nabierze, złodziej zyska dostęp do jej konta na WhatsAppie. Od tego momentu wszystkie nadchodzące wiadomości, wideo i zdjęcia będą przekazywane bezpośrednio do oszusta.