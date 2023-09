Komputerowy "bug" ma 76 lat. Wszystko zaczęło się od ćmy

W świecie informatyki słowo "bug" oznacza potocznie błąd w kodzie, a więc innymi słowy pomyłkę programisty, w efekcie której komputer nie działa właściwie. Słowo to nie jest przypadkowe. W języku angielskim oznacza m.in. "owada, robaka" i odnosi się do prac przy komputerze Harvard Mark II w połowie ubiegłego wieku. To sprzęt, który służył głównie do wykonywania obliczeń balistycznych.