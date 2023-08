Konserwacja nadajników telewizji. Utrudnienia od 8 sierpnia

Harmonogram prac technicznych przy nadajnikach TV aktualizowany jest na bieżąco. Na tę chwilę wiadomo, że w przyszłym tygodniu konserwacja będzie realizowana 8, 9, 10 i 11 sierpnia - w tych dniach telewizja DVB-T2 i radio mogą być więc trudniej dostępne. W większości przypadków prace techników będą się odbywać od wczesnych godzin rannych do okolic południa lub popołudnia.

Warto zwrócić uwagę, że w części przypadków utrudnienia dotyczą wyłącznie MUX-3. Może to mieć związek z zapowiadanymi pracami przygotowawczymi do przełączenia tego multipleksu na nowy standard nadawania. Decyzją sprzed roku kanały w ramach MUX-3 są nadal dostępne w starszym standardzie DVB-T, a zgodnie z założeniem przełączenie powinno zostać zrealizowane do końca 2023 roku.