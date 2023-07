Telewizja DVB-T2: MUX-3 przejdzie na nowy standard, będą utrudnienia

Telewizja naziemna działa w Polsce w standardzie DVB-T2/HEVC od poprzedniego roku, ale są w tym zakresie pewne wyjątki. Jednym z nich jest multipleks MUX-3, w ramach którego do odbiorców dostarczane są kanały z oferty TVP. Przed rokiem prezes UKE zdecydował, że ze względu na konflikt na terenie Ukrainy - i chęć dostarczania informacji o nim do możliwie dużej liczby odbiorców - przejście MUX-3 na nowy standard zostanie przesunięte w czasie. W efekcie kanały TVP nadal są nadawane w starszym standardzie DVB-T (a przez to trafiają do domów, w których działa najmniej nowoczesny sprzęt).