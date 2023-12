Krytyczna luka w Androidzie. Google załatał, ale to połowa sukcesu

O szczegółach można przeczytać w biuletynie bezpieczeństwa Androida opublikowanym 4 grudnia. Jak zwraca uwagę serwis Android Central, najpoważniejszy problem to ten oznaczony symbolem CVE-2023-40088 . Chodzi o możliwość przeprowadzenia ataku use-after-free po jednym z etapów działania Androida podczas obsługi połączeń bezprzewodowych. Może to prowadzić do uruchomienia w telefonie dowolnego kodu.

Android co do zasady nie słynie z dobrego tempa wdrażania takich poprawek do urządzeń końcowych. W praktyce należy więc nastawić się na wiele tygodni, nim poprawki trafią do wszystkich urządzeń objętych aktualizacjami. Niestety część sprzętów prawdopodobnie nigdy nie dostanie odpowiedniej aktualizacji bezpieczeństwa z uwagi na zakończony okres wsparcia.