Nowe ograniczenia na Facebooku i Instagramie. Dotyczą nastolatków

Meta chce to zjawisko ograniczyć. Jednym ze sposobów ma być zablokowanie opcji wysyłania wiadomości do nastolatków przez dorosłych powyżej 19 roku życia, o ile dany nastolatek nie obserwuje ich konta. Dodatkowo Meta ograniczy liczbę i rodzaj wiadomości, które można wysłać do niepowiązanych w żaden sposób użytkowników, także bezpośrednio między samymi nastolatkami.