Google Play: dwie aplikacje to malware. Łącznie ponad 15 tys. pobrań

Na zagrożenie zwraca uwagę zespół SecneurX na Twitterze . Mowa o aplikacjach Teen Patii Queen oraz podobnie nazwanej Teen Patti Rich - łącznie pobranych już ponad 15 tys. razy tylko z Google Play, a nie można przecież wykluczyć dystrybucji także inną drogą. Badacze ostrzegają że obydwie aplikacje to malware, ale nie precyzują szczegółów zagrożenia. Trzeba odnotować, że programy nie zostały dotąd usunięte z Google Play .

Zazwyczaj w przypadku tego typu aplikacji chodzi o trojany Joker lub Harly, a ostatnio także szkodliwe oprogramowanie Fleckpe, które działa na podobnej zasadzie. W każdym przypadku można mówić o zapisywaniu ofiary do subskrybowania treści premium bez jej wiedzy, co prowadzi do zwiększonych rachunków za telefon, ale nie można też wykluczyć wykradania danych osobowych lub plików.