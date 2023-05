Android TV jest niebezpieczny? Google tłumaczy, jak to sprawdzić

Google odpowiada na zarzuty internautów dotyczące szkodliwego oprogramowania, które można znaleźć w niektórych przystawkach smart TV do telewizorów . Producent deklaruje, że bezpieczeństwo zapewniają tylko urządzenia z Androidem TV, które zostały stworzone przez partnerów. Niektórzy producenci zdają się jednak reklamować swoje urządzenia jako wykorzystujące Androida TV , mimo że w rzeczywistości stworzono je z wykorzystaniem ogólnodostępnego systemu z Android Open Source Project.

Krótkie oświadczenie pracownika Google'a w sprawie Androida TV można znaleźć wśród postów na stronie oficjalnej pomocy technicznej. Jak tłumaczy, klienci mogą sprawdzić przed zakupem, czy przystawka smart TV, którą są zainteresowani, została stworzona przez partnera Google, a co za tym idzie - czy wykorzystuje Androida TV i zabezpieczenia Play Protect . Aktualizowana na bieżąco lista partnerów jest publikowana przez Google'a na stronie Androida TV .

Co więcej, Google dodaje, że użytkownicy urządzeń z Androidem mogą łatwo sprawdzić, czy ich urządzenia są certyfikowane zabezpieczeniami Play Protect. By to zrobić, należy otworzyć sklep Google Play w urządzeniu, kliknąć awatar użytkownika i wybrać opcję Play Protect. Na ekranie zostanie wyświetlona informacja, czy dane urządzenie jest objęte ochroną. Szczegóły opisane są w pomocy technicznej.