Gmail ma nowy filtr. Jest lepszy na wielu polach

Nowy filtr w Gmailu nosi nazwę RETVec i potrafi skuteczniej niż dotychczas rozpoznawać spreparowane wiadomości trafiające do skrzynki e-mail. W wykrywaniu spamu chodzi przede wszystkim o efektywne rozpoznawanie "zaszumionej" treści przez atakujących, którzy stosują wiele sztuczek , by ukryć podejrzaną rolę danej wiadomości. Wykorzystuje się do tego między innymi niewidoczne znaki, homoglify oraz słowa kluczowe, które mogą pomóc omijać filtry antyspamowej.

Chociaż Gmail co do zasady kojarzony był od zawsze ze skuteczną walką ze spamem, po zmianie filtra powinno być jeszcze lepiej. Jak wyliczył Google, po wdrożeniu RETVec skuteczność wykrywania spamu wzrosła o 38 proc. , przy jednoczesnym obniżeniu niekorzystnych wskaźników "false-positve" oraz "false-negative" oznaczających niesłuszne uznawanie za spam autentycznych wiadomości i na odwrót.

RETVec ma otwarte źródło i można go znaleźć na GitHubie. Google zachęca do wykorzystania filtra na własne potrzeby. By to ułatwić, przygotowano nawet krótki tutorial wraz z fragmentami kodu, które mogą pomóc wdrożyć to rozwiązanie w swoim projekcie.