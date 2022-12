Kupujesz nowy komputer? Kup porządny!

Skutki pochopnych decyzji podczas wyboru nowego zestawu komputerowego mogą być zauważalne już na samym początku jego użytkowania. Może się okazać, że użyta w zestawie płyta główna nie potrafi obsłużyć dodatkowej pamięci RAM lub dysku M.2. Może się okazać, że w zupełności odpada modyfikacja w przyszłości, ponieważ sprzedawca użył zbyt słabego zasilacza. Może się też okazać, że podczas grania w gry wideo karta graficzna wyje niczym syreny w 39 roku. Wszystko to ma ogromne znaczenie, a w niektórych przypadkach fakty te są po prostu przed nami ukrywane przed zakupem. Jak się zatem bronić?

Jakość użytych komponentów ma znaczenie i nie chodzi już tu wyłącznie o wydajność w konkretnych zastosowaniach. Nawet jeśli wiemy, że nasz wymarzony komputer musi posiadać dedykowaną kartę graficzną (na przykład AMD Radeon RX 6600), musimy jeszcze zadać pytanie, jaką wersję tej karty kupić. Kupić można najtańsze, które będą wyć w obudowie nawet podczas niewielkiego obciążenia lub najdroższe, czyli te odznaczające się najlepszą kulturą pracy. Nie trzeba jednak wydawać największej ilości gotówki i lepiej jest wybrać coś pośrodku. Coś, co prezentuje najlepszy stosunek ceny do możliwości.

Powered by MSI

Z pomocą przychodzi najbardziej rozpoznawany producent sprzętu komputerowego na naszym rynku – MSI. Firma stworzyła certyfikat Powered by MSI, oznaczający, że w komputerze, który uzyskał taki znaczek znajdują się wyłącznie wysokiej klasy podzespoły, a w zasadzie konkretne warianty tych podzespołów. Powered by MSI gwarantuje, że użyte komponenty przeszły rygorystyczne testy jakościowe.

Powered by MSI dzieli się na trzy kategorie – Essential, Advanced oraz Ultimate. Essential mówi nam, że w komputerze z tym certyfikatem znajduje się przynajmniej wysokiej klasy płyta główna oraz karta graficzna od MSI. To oznacza, że już na starcie wiemy, że zniwelowane zostały dwie niewiadome opisane wcześniej. Wiemy, że karta graficzna wyć nie będzie i że płyta odznaczać będzie się wysoką funkcjonalnością.

Advanced to już wyższa półka. W komputerze z tym oznaczeniem znajdują się bowiem przynajmniej cztery podzespoły MSI – karta graficzna, płyta główna, dysk SSD oraz dodatkowo zasilacz, obudowa lub chłodzenie wodne. Otrzymujemy zatem gwarancję, że niemal połowa kluczowych elementów będzie prezentować wysoką jakość, trwałość i wydajność.

Ostatnią, czyli trzecią kategorią jest Powered by MSI Ultimate. Tutaj postawiono już na bezkompromisowe rozwiązanie, czyli zestaw komputerowy składający się przynajmniej z sześciu podzespołów tego producenta – płyty głównej, karty graficznej, dysku SSD, zasilacza, obudowy oraz systemu chłodzenia cieczą. Jest to zatem sprzęt, w którym należy spoglądać już wyłącznie na jeden jedyny element – pamięć RAM. Tutaj wystarczy zerknąć na specyfikację samych modułów. Im wyższe taktowanie i im niższe opóźnienia, tym lepiej. To już pełna gwarancja kompatybilności i jakości użytych komponentów.

Komputer Mad Dog – gwarancja wydajności, jakości i kompatybilności

Znakomitym przykładem certyfikatu Powered by MSI są komputery Mad Dog. Jeden z zestawów (Essential) posiada wyłącznie wysokiej klasy komponenty (choć te oczywiście różnią się w zależności od samego komputera). W powyższym znajdziemy kartę graficzną MSI Radeon RX 6600 XT Mech 2X OC, czyli średniopółkowy, cichy i wydajny model, znakomitą wręcz płytę główną MSI MAG B550 Tomahawk obsługującą pamięć RAM DDR4 o taktowaniu nawet 4866 MHz, świetnie prezentującą się obudowę MSI MPG Gungnir 110R o szerokich możliwościach oraz chłodzenie wodne MSI MAG CoreLiquid 240R V2 z podświetleniem ARGB.

Tak złożony komputer (z części jednego producenta) ma swoje ogromne zalety. To gwarancja kompatybilności oraz dodatkowo jeden ekosystem, którym zarządzać można przy pomocy wyłącznie jednej aplikacji. Takie zarządzanie to oszczędność czasu i zasobów samego komputera. Nie musimy żonglować wieloma aplikacjami, ponieważ wszystko czego potrzebujemy, znajduje się w oprogramowaniu MSI Center. W nim możemy sterować chłodzeniem, oświetleniem (dodatkowo synchronizować ze sobą komponenty przy pomocy Mystic Light), wydajnością i nawet aktualizować wymagane do działania sterowniki czy kontrolować pamięć masową. Wszystko to za pośrednictwem jednego tylko kliknięcia.

Powered by MSI – wybierz wysokiej klasy komputer

Jak widać, podczas wyboru nowego, gotowego już zestawu komputerowego, można sobie oszczędzić wielu problemów, po prostu omijając nieuczciwych sprzedawców, którzy za wszelką cenę chcą ukryć jakość użytych komponentów. Powered by MSI jest ogromnym uproszczeniem dla tych użytkowników, którzy nie mają czasu i chęci studiować kanałów mediowych poświęconych tematyce komputerowej. Jest to zatem odpowiedź na rynkową sytuację, przez którą otrzymujemy gwarancję kompatybilności i jakości. Komputery Powered by MSI to świetny sprzęt dostępny w każdym tak naprawdę budżecie.