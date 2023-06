Linux to nie wszystko. Debian z jądrem Hurd

Debian stosował przez pewien czas nazwę "Debian GNU/Linux", celem podkreślenia, że jest zbiorem dystrybucji pakietów oprogramowania (Debian) działającego ze zbiorem uniksowych narzędzi (GNU) pod kontrolą jądra Linux. Nazewnictwo to było zgodne z estetyką FSF, które nalega na stosowanie nazwy "GNU/Linux", podkreślającej, że Linux nie dostarcza programów dla użytkownika, a jedynie kernel. Jest to technicznie prawda, ale prowadzi do bardzo niewygodnych konstrukcji językowych. Debian nie stosuje już tej nazwy. FSF od lat nie promowało Debiana jako wariantu systemu GNU, a od października 2022 wprost ostrzega przed niewolnym oprogramowaniem w nim.