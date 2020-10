Genesis Lith 400 RGB - klawiatura nożycowa dla graczy, kochających kolorowe podświetlenie

Marka Genesis oferuje wiele produktów skierowanych stricte dla gracza komputerowego. W swoim portfolio producent oferuje myszki, słuchawki, głośniki, a także cieszące się nieustannym zainteresowaniem - klawiatury. Osobiście wiele z nich pokochałem za wyśmienite funkcje, stosunek ceny do jakości, oraz ogólną jakość jaką oferują podczas grania. Do moich faworytów należy RHOD 420 RGB oraz wielokrotnie wspominany Thor 300. Nadal uważam, że ostatnia konstrukcja ma wiele do zaoferowania.

Niedawno producent wypuścił na rynek nową linię podświetlanych klawiatur dla graczy, która w moim odczuciu ma wypełnić segment związany z futurystycznym wyglądem oraz szerszą przydatnością. Model Genesis Lith 400 RGB posiada kolorowe podświetlenie RPB, specjalny uchwyt na telefon oraz wbudowany HUB na USB i mini-jack. Użytkownicy docenią ten model głównie za zastosowanie niskiego profilu przełączników X-SCISSORS, znanych między innymi z laptopów.

Budowa / wykonanie

Urządzenie otrzymujemy wraz z prostą instrukcją obsługi i naklejką z logo producenta. To, co od razu rzucam nam się w oczy to nowoczesny wygląd klawiatury, ze specjalnym wgłębieniem na smartfona. W modelu tym producent zastosował klawisze oferujące niski skok, co wiązać się będzie z mniejszym czasem aktywacji, ale i również minimalnym czasem aktywacji.

Klawiatura została wykonana z tworzywa sztucznego dobrej jakości, pokrytym lekko szorstką warstwą. Daje ona miłe uczucie podczas pisania i używania podpórki pod dłonie. Obudowa została w ten sposób wysunięta ku frontowi, by użytkownik mógł na niej oprzeć dłonie. Problemem jest jednak jej długość - zdaje mi się, że klawiatura jest skierowana bardziej dla młodszego pokolenia, gdyż na dłonie osoby dorosłej, jest za krótka. Zawsze pozostaje wygodna podkładka i wyciąganie palców na klawisze.

Do samej budowy klawiatury, złego słowa napisać nie mogę. Elementy zostały świetnie spasowane, nic nie trzeszczy a co najlepsze - nie jest ona dosadnie ciężka, co ostatecznie może wnieść obawę przesuwania się w dynamicznym graniu. Waży ona niecałe 846 g. Klawiatura posiada blok numeryczny oraz klawisze multimedialne, a nowością w tego typu urządzeniu są kontrolki powiadomień. Wśród wielkiej trójcy - NUM LOCK, CAPS LOCK i SCROLL LOCK znalazło się miejsce na czwartego zawodnika - WIN LOCK. Klawisz ten, wspomagany FN, pozwala na stałą blokadę przycisku Windows - szczególnie pomocne podczas grania.

Tuż obok diod powiadomień, znajduje się wspomniane wcześniej wgłębienie na mały tablet / smartfona - ot taka mini podpórka. Rozumiem zamysł twórców i bardzo mi się on podoba, szczególnie że pozwala być w bliskim kontakcie z telefonem, a nawet transmitować wideo za pośrednictwem przedniej kamerki. Wgłębienie zostało wyścielone gumą, by nie narażać klawiatury oraz urządzenia zewnętrznego na obtarcia.

Z tyłu klawiatury, na jej prawym boku znajduje się port USB-A oraz dwa wejścia mini-jack na słuchawki, oraz mikrofon. Przydatne, jeśli zechcemy podłączyć do klawiatury myszkę lub wyposażony z dwa kabelki, mikrofon. Gdy zdecydujemy się na przesyłanie danych, musimy uzbroić się w cierpliwość, gdyż do dyspozycji mamy tylko USB 2.0. Na spodzie znajdują się gumowe podpórki, uniemożliwiające przesuwanie się klawiatury po powierzchni płaskiej. Po obu bokach urządzenia zainstalowano wyjmowane podpórki, umożliwiające podniesienie klawiatury o 20 stopni.

Także i w tym modelu mamy do czynienia z elementem podświetlenia. Kolorowe diody znajdują się pod klawiszami, a także wokół frontowej obudowy, jako drobny pasek. Domyślnie klawiatura korzysta ze wbudowanych animacji i kolorów, a ich odpowiednia konfiguracja, dostępna jest za pomocą dedykowanej aplikacji. Na duży plus należy zaliczyć 180 cm kabel w materiałowym oplocie, zakończonym wyjściem USB.

Specyfikacja techniczna

Siła aktywacji - 55 g

Dystans aktywacji - 1,9 mm

Czas reakcji - 8 ms

Ilość trybów podświetlenia - 9

Częstotliwość próbkowania - 1000 Hz

Przełączniki - X-Scissors

Profil przycisków - niski

Wymiary - 25 x 195 x 465 mm

Waga - 845 g

Sprzęt do grania

Producent zastosował w swojej nowej klawiaturze nisko profilowe przełączniki nożycowe - X-SCISSORS, znane między innymi z rozwiązań w laptopach. Charakteryzują się one cichą pracą oraz niską siłą aktywacji. Podczas testów wielokrotnie wykorzystywałem klawiaturę do pisania, gdyż idealnie wylewa się na niej treść publicystyczną, ale także do grania, gdyż podczas streamingów gier i rozmów na żywo, nasi odbiorcy nie słyszą hałasu, jak w przypadku klawiatur mechanicznych.

Klawiatura jest bardzo smukła, co może powodować pewien dyskomfort podczas pierwszego z nią obcowania, ale przy dłuższym korzystaniu, można się do niej szybko przyzwyczaić. Miło, że producent zastosował w niej funkcję anti-ghostingu do 19 klawiszy jednocześnie, co ułatwi pracę oraz zabawę na wielu programach. Podczas testów wielokrotnie mogłem to wykorzystać w grach komputerowych pokroju dynamicznych potyczek w rozgrywkach wieloosobowych, a także w programach do edycji wideo. Samo pisanie na tej klawiaturze mogę z czystym sercem polecić każdemu zainteresowanemu.

Producent dał nam również możliwość skorzystania z dedykowanego oprogramowania do ustalenia makr, profili oraz wybrania interesującego nas podświetlenia. Samo oprogramowanie jest bardzo okrojone, ale za to łatwe w obsłudze.

Podsumowanie

Muszę przyznać, że klawiatura z dynamicznym podświetleniem, Genesis Lith 400 RGB to całkiem fajny model. Oferuje ona całkiem wydajne klawisze, których potencjał odkryjemy w pracy biurowej oraz przy dynamicznych potyczkach. Model idealny dla osób poszukujących czegoś cichego do pracy i zabawy, a przede wszystkim wymagających dobrego skoku i czasu reakcji. Podświetlenie jest tutaj opcjonalne, gdyż zawsze można je wyłączyć z poziomu samej klawiatury. Na tę chwilę jest ona dostępna w cenie ~199 zł*, co może być niezłą gratką dla poszukujących niskiego profilu i cichej pracy.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną.