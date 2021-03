Lanberg SM01-DS01: kompaktowy czujnik otwarcia/zamknięcia w bardzo kuszącej cenie!

Rynek urządzeń inteligentnego domu, z roku na rok nabiera na ilości i jakości swoich produktów. Producenci prześcigają się w pomysłach, tworząc coraz mniej zauważalne konstrukty, skrzętnie poukrywane w zaciszu domowym, stale podłączone pod nadzorującą sieć domową. Niemniej jednak dla wielu osób to wciąż czarna magia, która kojarzy się z wydaniem fortuny na prosty system zarządzania. Dodatkowo niewielu użytkowników potrzebuje zaawansowanych systemów i chciałoby rozpocząć swoją przygodę od czegoś prostszego. Z odpowiedzią na takie zapotrzebowanie wyszła marka Lanberg.

W ostatnim czasie miałem możliwość przetestowania ich kilku czujników w tym gniazdka sieciowego, wyposażonego w dwa porty USB - będącym świetnym rozwiązaniem. Teraz firma postanowiła dotrzeć do bardziej zaawansowanych użytkowników, wprowadzając rozwiązania śledzące aktywności urządzeń domowych. W tym celu wypuściła na rynek urządzenia nadzorujące pokroju czujnika zalania oraz dzisiaj prezentowany - czujnik otwarcia / zamknięcia drzwi / okna.

Zestaw startowy

Producent wyposażył urządzenie w kilka niezbędnych akcesoriów. W skład zestawu wchodzi urządzenie pomiarowe, zasilane dwoma bateriami AAA oraz magnesowa czujka. Nie zabrakło również instrukcji obsługi wraz z kartą produktową oraz mały zestaw kołków i naklejek, służący do łatwej instalacji czujników na powierzchniach płaskich.

Samo urządzenie nie należy do względnie skomplikowanych, gdyż jego podstawowym, głównym zadaniem będzie odbieranie informacji o oddaleniu się od niego czujki magnesowej oraz przesyłanie informacji poprzez sieć domową Wi-Fi na konto użytkownika w dedykowanej aplikacji.

Pastylka będąca odbiornikiem jest mała, a przez to nie rzucająca się w oczy. Jej kompaktowy rozmiar pozwala na instalację w przeróżnych miejscach, często nie eksponując jej w zaciszu domowym / firmie. Na jej froncie znajduje się logo producenta wraz z diodą, informującą nas o trybie działania.

Z tyłu pastylki głównej znajduje się wysuwana osłonka, pod którą znajdziemy miejsce na dwie baterie AAA (dodawane w zestawie) oraz przycisk Reset, służący przede wszystkim do poprawnego parowania urządzenia z dedykowaną aplikacją. Na osłonce odbiorników znajdują się specjalne wgłębienia, dzięki którym możemy na stale przytwierdzić czujniki do ściany. Jeśli nie zamierzamy instalować je na stałe, możemy posiłkować się taśmą obustronną dodawaną do zestawu, lub skorzystać ze zwykłej, kupionej w sklepie.

Jednak przed instalacją pastylek w wybranym przez nas miejscu przeznaczenia, należy odpowiednio sparować urządzenie z siecią domową i dedykowaną aplikacją.

Specyfikacja techniczna

Nazwa kodowa - SM01-DS01

Czujnik - otwarcia / zamknięcia

Rodzaj - magnetyczny

Łączność - Wi-Fi / pasmo 2.4 GHz

Materiał - ABS, Magnes

Sygnalizacja pracy - Dioda LED

Zasilanie - 2x AAA

Wymiary - 71 x 25 x 20 mm (czujnik)

Poprawne parowanie

Sposób powiązania urządzeń z siecią domową i aplikacją do trudnych nie należy, choć może przysporzyć nie lada problemów, jeśli odpowiednio nie przygotujemy się do pracy. W moim przypadku była to sieć Wi-Fi w domu, która miała za dużą prędkość, względem wymagań podanych przez producenta. Należy więc zwrócić uwagę, by sieć domowa ustawiona została na częstotliwość 2.4 GHz. Następnie należy pobrać dedykowaną aplikację zarządzającą - Tuya Smart.

Z jej poziomu lub z dołączonej do zestawu instrukcji obsługi, dowiemy się jak poprawnie doprowadzić do sparowania ze sobą urządzeń. Po zmianie częstotliwości Internetu na domyślną zdejmujemy z akumulatorów zaślepkę i wprowadzamy stan parowania urządzeń, inicjując ją dłuższym wciśnięciem przycisku RESET na obudowie. W tym momencie musimy połączyć się z siecią domową WI-Fi, podać do niej hasło a urządzenie zostanie automatycznie sparowane z aplikacją.

Po sparowaniu wystarczy tylko określić zakres powiadomień, by móc cieszyć się z działającego urządzenia. Do wyboru mamy informacje o otwarciu / zamknięciu obiegu oraz powiadomienie o niskim stanie akumulatorów.

Z poziomu aplikacji lub belki powiadomień w smartfonie, otrzymamy informację od urządzenia, które po wykryciu zmiany położenia czujki, przekazują informację na serwer konta użytkownika. Ten przesyła w formie aktualizacji danych informacje na telefon, więc w przeciągu kilku sekund od zdarzenia, na telefon przychodzi powiadomienie. Domyślnie jest ono wspierane sygnałem dźwiękowym.

Instalacja a działanie

Dzięki możliwości łatwego montażu na ścianie, suficie lub przy drzwiach, urządzenie może zostać wykorzystane jako czujka przy drogocennych przedmiotach lub by zbierać dane z otwierania / zamykania danego pomieszczenia. Dzięki małemu rozmiarowi w przypadku dużych pomieszczeń możemy ukryć urządzenie w ramie lub przy niej, nie zwracając uwagi osób przechodzących, odpowiednio je kamuflując. U mnie na czas testów posłużyły drzwi wewnętrzne w mieszkaniu, a urządzenie przymocowałem do nich, taśmą dwustronną.

Obie pastylki muszą być od siebie oddalone maksimum 10 mm, by odpowiednio się sparowały. W przypadku odsunięcia ich od siebie pastylka główna przekazuje informację do sieci domowej, a stamtąd do serwera głównego aplikacji. Dołączone do zestawu akumulatorki AAA, wedle zapewnień producenta powinny wytrzymać przez 2 lata pracy, dostarczając użytkownikowi średnio 6000 wysłanych powiadomień.

Podsumowanie

Na razie minęło kilka dni, odkąd rozpocząłem testy. Poprawne sparowanie aplikacji z siecią domową Wi-Fi 2.4 GHz pozwala mi na bieżąco otrzymywać z aplikacji dedykowanej statystyki i wgląd w historię otwieranych i zamykanych drzwi. Myślę, że w kwestii wniosków, podzielę się nimi z wami za jakiś czas, gdy testy nabiorą nieco szerszej mocy urzędowej - za 2-3 miesiące. Na tę chwilę urządzenie działa poprawnie. Jest minimalistyczne i mam zamiar je wykorzystać w kilku innych miejscach, także w pracy.

Lanberg i karma bezpieczna ;)

Osoby zainteresowane muszą wiedzieć, że na taką czujkę nie będziemy musieli wydawać majątku, bowiem producent wycenił urządzenie na ~60 zł*. To bardzo dobra cena jak na tak małe urządzenie. Mam wrażenie, że stanie się ono ciekawą alternatywą dla droższych modeli tego typu. Polecam, a ja wracam do testów długo-falowych :)

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną.