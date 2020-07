Natec Euphonie — tania i bezprzewodowa mysz wertykalna o szerokim zastosowaniu

Nie tak dawno, na łamach bloga opisywałem swoje wrażenia, z ponad dwóch lat pracy na myszce wertykalnej Natec Crake. Gryzoń, który dzisiaj na rynku elektroniki użytkowej nie kosztuje więcej niż ~60 zł*, okazał się świetnym urządzeniem wskazującym do pracy, jak i podstawowej rozrywki. Urządzenie to należy do ścisłej niszy modeli wertykalnych, ale dobry stosunek ceny do jakości zagwarantował mu dobrą pozycję na rynku.

Pod koniec czerwca w sklepach pojawiła się nowa wersja myszki wertykalnej producenta, nazwanej Natec Euphonie. Model ten został znacznie usprawniony względem poprzednika, otrzymując więcej przycisków funkcyjnych, wydajniejszy akumulator oraz podwójny tryb komunikacji bezprzewodowej. Smaczkiem na torcie jest wyświetlacz OLED umiejscowiony na górnej krawędzi, informujący użytkownika o wybranej czułości, sposobie łączności oraz stanie naładowania akumulatora. Moim zdaniem Natec postarał się w tym przypadku, wypuszczając na rynek bardzo dopracowany model, który i ceną ma szansę powalczyć z najlepszymi.

Tani zestaw, bogate wnętrze

Urządzenie otrzymujemy w pakiecie z kablem ładującym USB opatulonym materiałowym oplotem, zakończonym podłużnym wyjściem microUSB. Do zestawu otrzymujemy również prostą instrukcję obsługi w 10 językach, w tym po polsku. I to koniec, jeśli chodzi o dedykowane akcesoria od producenta, ale to wystarczy, gdyż największą niespodzianką jest tutaj sam gryzoń.

Urządzenie to znacznie różni się od poprzedniej wersji, wzorując swój wygląd na Logitech MX Vertical, który zresztą znajdzie swoją recenzję na kanale w przyszłości, gdy przeprowadzę głębsze testy recenzenckie. Myszka bardzo dobrze leży w dłoni co jest zasługą ergonomicznej budowy, jeszcze bardziej wpasowującej się w dłoń osoby dorosłej. W poprzednim modelu kciuk nie miał tak dużej powierzchni na zaczepienie, jak tutaj. Natec Euphonie wykonano z wysokiej jakości tworzyw sztucznych, stosując lekko szorstkie wykończenie, które niestety już od momentu wzięcia do ręki ma tendencje do palcowania się.

Producent wyposażył urządzenie w 8 przycisków funkcyjnych, rozłożonych na dwóch płaszczyznach. Tuż przy kciuku - nad i pod nim, zainstalowano 3 przyciski, domyślnie służące jako cofanie/ponawianie oraz zaznaczenie. Pod palcami wskazującymi znajdują się po dwa przyciski funkcyjne, w pełni edytowalne w zewnętrznych programach do zarządzania. Oznacza to, że pod opuszkami palca środkowego i wskazującego znajdują się dwa przyciski a nieco niżej dwa dodatkowe. Z myszki mogą również korzystać osoby młodsze z mniejszą dłonią, ale także dodaje zaawansowanym użytkownikom nieco większe pole manewru w ustawieniach przycisków dodatkowych.

Pomiędzy przyciskami głównymi znajduje się rolka do przewijania, będąca również przyciskiem. Została ona wykonana z aluminium i pokryta gumowym oplotem, podobnie jak w poprzedniku, posiada ona skokowe działanie. Tuż pod rolką, umiejscowiono przycisk do zmiany DPI w locie, stosując standard od 1200 do 2400 DPI.

Nowością w modelu, jest zastosowanie czarno-białego wyświetlacza OLED na górnej krawędzi, informującego użytkownika o takich parametrach jak wybrana czułość, tryb połączenia, a także stan naładowania akumulatora. Działa on na podstawie systemu oszczędzania energii i pokazuje się tylko w momencie korzystania z myszki. Gdy urządzenie stoi nieużywane, przechodzi w stan spoczynku, dodatkowo oszczędzając akumulator.

Na spodzie pomiędzy teflonowymi ślizgaczami znajduje się przełącznik zasilania, określający tryb łączności bezprzewodowej. Do wyboru mamy Bluetooth 5.0 oraz 2.4 Ghz przy pomocy dołączonego do zestawu odbiornika USB. Ten znajduje się poniżej przełącznika, w specjalnym wgłębieniu w obudowie. Co zaskakujące, obok przełącznika znajduje się także przycisk do poprawnego sparowania w dwoma urządzeniami naraz. Jeśli ktoś zna technologię Logitech Unyfing (Easy-Switch), wie o czym piszę ;)

Tuż nad nimi zamontowano sensor optyczny a na froncie urządzenia, odwrotnie zamontowane gniazdo microUSB do podładowania stanu akumulatora.

Specyfikacja techniczna

Sensor - optyczny

Rozdzielczość - od 1200 do 2400 DPI

Liczba przycisków funkcyjnych - 8 / 9 z DPI

Komunikacja - 2.4 GHz / Bluetooth

Zasięg - do 10 metrów

Akumulator - 500 mAh

Złącze - microUSB

Wymiary - 112 x 57 x 33 mm

Waga - 120 g

Użytkowanie praktyczne

Na papierze wszystko wygląda nader dobrze, ale to praktyka nadaje prawdziwego znaczenia przy testach tego typu urządzeń. Od jakiegoś czasu, korzystam z tego urządzenia na co dzień. Pracuję na nim, przeglądam internet, służy mi do prostych czynności graficznych, a odkładam go tylko w przypadku gdy pragnę się zrelaksować w jakiejś grze komputerowej. W poprzedniej recenzji znalazł się komentarz, w którym zarzucono mi, że to model tylko do pracy. Otóż nie. Zastosowane DPI, w miarę szybki czas reakcji oraz konfigurowalne przyciski są w stanie w jakiś sposób poradzić sobie także podczas grania w wymagający tytuł, ale nie jest toi sprzęt stricte skierowany do rozgrywki. Owszem, można na nim grać, ale w większości wypadków będzie to niewygodne.

Przycisk do zmiany DPI uprawnia do skorzystania w locie z jednego z czterech trybów czułości. Te są ukazywane na OLED'owym ekraniku, zaczynając od 1200, 1600, 2000 aż do 2400 DPI. Takie ustawienia są wielce akceptowalne w pracy biurowej, jak i graficznej. Długie użytkowanie tego urządzenia, nie spotyka się z tak nagminnymi bólami nadgarstków, jak w płaskich myszkach, co nie raz było przytaczane w związku z myszkami wertykalnymi. Jeszcze większe wychylenie ku pionowi, sprawia wrażenie lepszego chwytu.

Konfiguracja przycisków

Producent nie zadbał o żaden dedykowany program, do odpowiedniego zagospodarowania przycisków pod preferencje użytkownika. Owszem, możemy samodzielnie dokonać zmian, wykorzystując zewnętrzne oprogramowanie, ale w związku z problemem ciągłego zapamiętywania profili, możemy każdorazowo przeprowadzać taką konfigurację. I tutaj z pomocą przychodzi sam Natec, który zaimplementował taki program w myszce. Przeczesując informacje w dodanej do zestawu instrukcji obsługi, dowiadujemy się bowiem że zastosowany wyświetlacz OLED pełni tu również funkcję programu do odpowiedniej konfiguracji klawiszy ... Bomba!

Przytrzymując 3 sekundy przycisk do zmiany DPI, naszym oczom na OLED'owym ekraniku ukażą się opcje do odpowiedniej konfiguracji przycisków funkcyjnych. Możemy w nich wybrać z listy, odpowiadającą nam funkcję i na stałe zapisać ją w profilach myszki. Jeśli jednak będziemy chcieli zresetować ustawienia, należy postąpić tak jak napisano w dołączonej instrukcji obsługi :)

Logitech ma konkurenta

Powyżej wspominałem o konkurencyjnej technologii Unyfing (Easy-Switch), stosowanej przez jakościowego rywala, markę Logitech. System ten uprawnia do szybkiego, wręcz natychmiastowego przełączania się między urządzeniami wspierającymi, posiadającymi dedykowane oprogramowanie producenta. W przypadku Natec Euphonie jest podobnie, gdyż producent zastosował w niej autorską technologię EASYSHIFT. Pozwala ona na dowolne przemieszczanie się między urządzeniami, będąc z nimi w stałym kontakcie.

Podwójny tryb komunikacji działa więc niezawodnie, ale tylko w przypadku połączenia bezprzewodowego Bluetooth. Do zmiany w locie między urządzeniami służy umiejscowiony na spodzie, niebieski przycisk Connect. Nie jest to zbyt wygodne rozwiązanie, ale należy się pochwała, że w ogóle zostało zaimplementowane w tanim modelu biznesowym.

Mistrz długiego dystansu

Natec wyposażył swoją myszkę wertykalną w akumulator wbudowany o pojemności 500 mAh. W teorii pozwala on do około 2-3 miesięcy pracy, jeśli przyjmiemy, że dziennie pracujemy ciągle od 6 do 7 godzin (przerwy muszą być). Wstępne testy i zbierana statystyka pokazała mi, że nieprzerwana praca w systemie 7 godzin dziennie, zjada po tym czasie około 2% akumulatora. Idąc tym trybem, akumulator powinien mi starczyć na około ~50 dni, czyli lekko ponad 2 miesiące. Myślę, że jeśli przyjmiemy, że nie pracujemy w weekend, możemy dojść nawet do ponad 3 miesięcy. Mam zamiar sprawdzić to w praktyce, więc za jakiś czas zapewne dam znać :)

Podsumowanie

Natec ponownie pokazał, że jak chce to może wrzucić na rynek, świetne urządzenie wskazujące dla osób poszukujących dobrego stosunku ceny do jakości. Jak na myszkę wertykalną Natec Euphonie wygrywa z niszową konkurencją, zastosowanymi funkcjami, możliwością przełączania się między urządzeniami, długim czasem działania na jednym ładowaniu oraz zastosowaniem wyświetlacza OLED do szybkiego sprawdzenia parametrów. Największym jednak zaskoczeniem jest jego cena. Ta klaruje się na poziomie ~120 zł. To naprawdę świetna cena za gryzonia celującego w wygodę użytkowania i posiadającego tak przydatne funkcje. Polecam!

