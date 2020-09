Natec Lori+ — kamerka internetowa do 180 zł

Niedawno w portfolio marki Natec pojawiło się kolejne urządzenie w całkiem rozsądnej półce cenowej. Kamerka internetowa wzorowana budową na cieszącym się popularnością Logitech C920 może okazać się świetnym stosunkiem ceny do jakości, dla osób poszukujących czegoś więcej niż domyślna kamerka w laptopie biurowym. Recenzowany przeze mnie sprzęt specyfikacją, jak i możliwościami przewyższa wbudowaną w laptopa kamerkę, co powinno pomóc mi osiągnąć lepszej jakości obraz podczas wideo połączeń.

Natec Lori+ (plus) to mała kamerka internetowa, która swoją ceną nadrabia braki w lepszej jakości obrazu, skupiając się na zwykłym FullHD i wbudowanym mikrofonie. Z kamerki korzystam już jakiś czas i muszę przyznać, że jest to dobry, ale nie doskonały sprzęt. Gdy zechcę skorzystać z zaawansowanych ustawień i lepszej jakości obrazu, zwykle sięgam po sprzęt Logitech, lecz gdy szykuję się na wyjazd z laptopem w teren to zabierałem ze sobą sprzęt Natec, głównie ze względu na jego minimalistyczny rozmiar.

Kontrowersyjna budowa

Wyjmując urządzenie z pudełka, od razu zauważymy, że mamy do czynienia z produktem budżetowym. Po pierwsze urządzenie zostało wykonane w większości z tworzyw sztucznych n/n jakości - śliski plastik, podatny na zarysowania i lubiący zbierać odciski palców. Do kamerki producent dorzucił instrukcję obsługi w kilku językach, także po polsku.

Jak ktoś miał przyjemność korzystania z kamerki Logitech, od razu zauważy wiele podobieństw i niestety - cięć kosztów względem funkcjonalności. Głównie mam na myśli dość kontrowersyjną budowę zawiasu, który opierać będziemy na ekranie lub monitorze. W klasycznych kamerkach tego typu zaczep jest tak skonstruowany, by opierając się na krawędzi dociskać tyłem swej obudowy, jednocześnie uniemożliwiając jej wypadnięcie. Dzięki takiemu zabiegowi kamerka stoi nieruchomo i nie giba się na boki przy użytkowaniu komputera / laptopa / ekranu. W tym wypadku jest niestety zgoła inaczej.

Wnętrze zawiasu zostało pokryte minimalną warstwą materiału, który ma za zadanie uniemożliwić przesuwanie się, ale wedle tego co zaobserwowałem, giba się na boki. Myślę, że gdyby zastosowano tutaj gumę - w myśl cięcia kosztów - obyłoby się bez niepotrzebnych problemów. Na froncie kamerki znajduje się szerokokątny obiektyw (65-stopni) o rozdzielczości 2 Mpix. Po bokach producent specjalnie wyżłobił materiał tworzywa sztucznego by imitowało głośniczki. Na lewym z nich patrząc od frontu, producent zainstalował mikrofon.

Z tyłu urządzenia, na lewym boku znajduje się wyjście kabla zasilająco-przesyłowego USB, który na stałe został przymocowany do kamerki. Warto nadmienić, że w przypadku gdy nie uda nam się przymocować kamerki na monitorze, możemy ją po prostu postawić na powierzchni płaskiej.

podśróbowana obudowa

Specyfikacja techniczna

Rozdzielczość wideo - FullHD (1920 x 1080)

Liczba klatek na sekundę - do 30

Rozdzielczość - 2 Mpix

Pole widzenia - 65 stopni

Ustawianie ostrości - Auto

Długość kabla - 1,5 metra

Możliwości a jakość obrazu

Podłączenie kamerki do komputera jest banalnie proste, a instalacja odpowiedniego oprogramowania przebiega bezproblemowo, za sprawą technologii Plug&Play. Kamerka ta nie korzysta z żadnego dedykowanego oprogramowania, skupiając się na rozwiązaniach innych producentów lub domyślnych programach systemów operacyjnych.

zdjęcia łapie całkiem ok

By móc sprawdzić jak domyślnie działa kamerka, należy uruchomić oprogramowanie do wideo spotkań, typu Skype, Zoom czy klasyczny program Aparatu, wcześniej przełączając się z domyślnej na recenzowaną. I tutaj całkiem niezłe zaskoczenie. Natec Lori+ oferuje bardzo dobrą jakość obrazu i szczegółowość. W urządzeniu nie zabrakło automatycznego ustawiania ostrości, choć brakuje mi w nim rozpoznawania twarzy.

W kwestii zapisu, mamy do wyboru wiele rozdzielczości, ale najlepsza z nich FullHD (1920 x 1080) będzie zapisywana w 30 klatkach na sekundę. Wysyłany w ten sposób obraz będzie czytelny z wyważoną ilością ostrych krawędzi i odwzorowaniem barw. Problematyczny może być jednak mikrofon, który zbiera głos rozmówcy z takim samym rozmachem jak dźwięki otoczenia. Mimo wszystko w tej cenie niewiele można mu zarzucić.

Jak możemy zauważyć obraz jest całkiem dobrej jakości, choć mikrofonowi wiele do szczęścia brakuje. Myślę, że gdyby zainstalowano w tym wypadku dwa, jakość byłaby o wiele lepsza. W trakcie filmu można usłyszeć jak w trudnych warunkach zmiany kadru, pracuje wyostrzanie automatyczne.

Podsumowanie

Nie spodziewałem się cudów po kamerce internetowej ze średniej półki cenowej, choć miałem spore obawy co do jakości obrazu i mikrofonu. Okazało się jednak, że Natec Lori+ jest urządzeniem dobrym, choć nie wybijającym się na tle konkurencji czymś nowym. Kamerka posiada dobrej jakości sensor, rejestrujący wideo w rozdzielczości FullHD w 30 klatkach na sekundę. Mikrofon dobrze zbiera głos rozmówcy, lecz w tle przebijać się będą dźwięki otoczenia i praca automatycznej ostrości. Jeśli jednak szukamy taniego zamiennika gorszej jakości aparatu w laptopie, Natec Lori+ może okazać się dobrym wyborem. Aktualnie za kamerkę przyjdzie nam zapłacić ~179 zł*.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność na blogu. Pozwalam modyfikować link, skracać i kupować bez mojej wiedzy, byle więcej niż 1 :)