Natec Tetra — zestaw akcesoriów komputerowych 4 w 1, do domu i biura

Marka Natec znana jest z produkcji tanich akcesoriów elektronicznych do biur, jak i zastosowań domowych. Miałem styczność z wieloma urządzeniami producenta, także tymi z niskiej półki jakościowej. Mimo tego wiele modeli z portfolio firmy bardzo przypadło mi do gustu, m.in wertykalna myszka Crake, bezprzewodowa klawiatura Turbot czy niszczarka Beaver Office, która dumnie służy mi w pracy papierkowej.

Niedawno na rynku pojawił się kolejny z zestawów producenta - Natec Tetra. Jest to przystępna cenowo paczka, w której znajdują się dwa urządzenia bezprzewodowe - myszka i klawiatura, głośniki po kablu oraz podkładka pod myszkę. Producent nie ukrywa, że w tej cenie ciężko jest upchać coś w przystępnej jakości, ale może się okazać, że w "dzisiejszych czasach" ktoś może potrzebować takiego zestawu w jak najniższej półce cenowej. Pora więc sprawdzić jak wypada zestaw nieprzekraczający 90 złotych.

Co w zestawie

Na rynku są dostępne trzy wersje kolorystyczne opisywanego dziś produktu - biała, czarna i błękitna. Do mnie na testy dotarła wersja ciemniejsza, która idealnie współgra z domowym laptopem. Postanowiłem nie podpinać zestawu pod komputer stacjonarny, gdyż jeśli zestaw ten jest przystosowany do rozwiązań mobilnych, to warto podpiąć go pod laptopa :)

W pudełku znajduje się odpowiednio klawiatura bezprzewodowa, myszka bezprzewodowa, głośniki komputerowe oraz gumowa podkładka pod myszkę. Zastosowane w zestawie komponenty nie należą do najwyższej jakości, ale są po prostu wystarczające. W przypadku klawiatury, mamy do czynienia z prostą konstrukcją i klawiszami membranowymi. Gdy weźmiemy ją do rąk, będziemy pewni że trzymamy w ręku zabawkę. Posiada ona część numeryczną jak i przyciski funkcyjne, ale na spodzie nie uświadczymy regulowanych wsporników.

Za to, producent osadził podłużną belkę, w której znajdziemy miejsce na ogniwo zasilające - baterię AAA oraz tackę z nadajnikiem USB. Klawiatura posiada akceptowalny skok i wydaje się dobrą alternatywą dla klawiatury w laptopie, choć jej niskiej jakości klawisze, mogą zrazić do siebie użytkownika.

Podobnie jest w przypadku myszki. Również i ona jest bezprzewodowa - i co najlepsze, nie posiada własnego odbiornika USB. Z racji tego, że mamy do czynienia z zestawem, wystarczy podłączyć nadajnik dołączony do klawiatury, by cieszyć się łącznością z obydwoma urządzeniami. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by zainstalować nadajnik w myszce (tuż obok miejsca na baterię AA) w celu jej łatwego transportu. Można też dowolnie przełączać się między urządzeniami, jednak trzeba w takim wypadku wyjąć źródło zasilania. Producent nie zainstalował bowiem żadnego suwaka zasilania.

Dołączone do zestawu głośniczki również należą do niskiej półki jakościowej, ale oferują dobrej jakości, podstawowe brzmienie. W sam raz wystarczą do słuchania muzyki lub odtwarzania audio z ulubionego filmu w standardzie 2.0. Producent w tym wypadku postawił na urządzenie przewodowe, które w połowie 1,3-metrowego kabelka, posiada wysepkę do sterowania poziomem audio, wraz z zainstalowanym mikrofonem do wideo-rozmów. Praktyka pokazała, że nie musi on znajdować się blisko ust rozmówcy, wystarczy że leży w odległości do pół metra od użytkownika. Jest możliwość podłączenia głośników poprzez kabel USB lub mini-jack 3,5 mm.

Dołączona do zestawu podkładka ma wymiary 265 x 215 x 3 mm i w zupełności wystarczy do pracy i podstawowej rozrywki. Zastosowane materiałowe obszycie, trzyma w ryzach gumową podstawę, zabezpieczającą ją przed przesuwaniem się po powierzchniach płaskich. Do zestawu producent dodał również intuicyjną instrukcję obsługi w kilku językach (w tym nasz rodzimy) oraz dwie baterie paluszki AAA i AA marki Tcbest.

Specyfikacje techniczne

Klawiatura

Liczba klawiszy - 104 / 12 multimedialnych

Łączność - 2.4 GHz

Złącze - USB

Wymiary - 438 x 125 x 25 mm

Zasilanie - 1x AAA

Myszka

Sensor - optyczny

Łączność - 2.4 GHz

DPI - 800 / 1200 / 1600

Wymiary - 100 x 61 x 39 mm

Zasilanie - 1x AA

Głośniki

Dynamika - 85 dB

Pasmo przenoszenia - od 100 do 18 000 Hz

Impedancja - 4 Ohm

Moc wyjściowa - 6W RMS (2x 3W)

Złącze - 1x 3,5 mm / 1x USB

Zasilanie - USB / DC 5V 0,5 A

Długość kabla - 1,3 metra

Podkładka

Materiał - guma / tkanina

Rodzaj podkładki - speed

Zastosowanie - optyczna / laserowa

Wymiary - 265 x 215 x 3 mm

Użytkowanie w praktyce

Wiem, że u wielu z czytających właśnie pojawił się dobrze mi znany grymas na twarzy, związany z niskiej jakości produktami, które od czasu do czasu zasilają bloga, jak i główną stronę portalu. Jestem świadomy, że wiele z tych urządzeń mogłaby w ogóle nie powstać, ale w drugiej strony okazuje się, że wiele osób je po prostu kupi. I dla zasady i dla chęci posiadania taniego, ale działającego zestawu startowego.

Jestem świadomy pewnych niedociągnięć i zastosowania niskiej jakości materiałów, ale jak na tę półkę cenową, jestem w stanie przymknąć oko na te skrajne niedoskonałości. Opisywany przeze mnie zestaw działa całkiem sprawnie i da się na nim dobrze pracować i korzystać z podstawowych multimediów. Do pracy na klawiaturze i małej myszce trzeba się jednak przyzwyczaić, ale i to przychodzi z czasem. Co ciekawe, po kilku godzinach spędzonych z myszką i klawiaturą, w cień odchodzą pierwsze wrażenia, że korzystamy ze sprzętu z najniższej półki jakościowej ... po prostu o tym zapominamy.

Podsumowanie

Natec Tetra to dobrej jakości zestaw akcesoriów komputerowych, który w zupełności wystarcza do podstawowej pracy, jak i zabawy. Zastosowane w urządzeniach komponenty są niskiej jakości, ale jak na półkę cenową w której się znajdują, można przymknąć na nie oko. Na tę chwilę zestaw można zakupić za niecałe 90 zł*, co może się okazać czarnym koniem dla wielu osób, poszukujących tanich zamienników sterujących dla swoich laptopów lub komputerów pracowniczych. Przy okazji - zakupiłem dwa takie zestawy, które całkiem nieźle się sprawują jako dodatek do laptopów znajomych na kwarantannie.

* - klikając i kupując z mojego reflinka, wspierasz moją działalność. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by ukrócić adres i zrobić zakup kontrolowany ... ale i tak nic nie tracisz :)