PanParagon (MrReceipt) - wygodny program do zarządzania paragonami, zakupami i gwarancją

Zapewne każdy z czytelników miał taką sytuację, że albo zapodział gdzieś paragon zakupowy, lub ten po pewnym czasie tak mocno zblakł, że ciężko wyczytać z niego jakiekolwiek informacje. W dzisiejszych czasach prawo konsumenckie jest na tyle rozwinięte, że sklepy powinny (choć nie muszą) trzymać w archiwum kopie naszych paragonów / faktur, na które możemy się powołać we właściwym dla nas czasie. Osobiście spotkałem się jednak z problemami w tej materii, co skłoniło mnie jednak do zachowywania paragonów i ich skrupulatnemu - raz do roku - porządkowaniu.

Prawie trzy lata temu przeczytałem na łamach portalu, artykuł dotyczący polskiej aplikacji do zarządzania paragonami - PanParagon. Od tego czasu wiele się w niej zmieniło. Otrzymała dodatkowe funkcje a dzięki stałemu wsparciu twórców, liczyć możemy na częste aktualizacje i rozwijanie aplikacji. Chciałbym Wam ją polecić ze względu na łatwe zarządzanie paragonami, możliwością ich opisywania oraz śledzeniem czasu gwarancji. Poza tym aplikacja posiada szereg udogodnień związanych z zakupami w polskich sklepach, zniżkami, a także dostępnymi gazetkami promocyjnymi. Dodatkowymi możliwościami jest dodawanie kart lojalnościowych, tworzenie list zakupowych a w razie potrzeby, możliwość skorzystania z dostępnych w aplikacji polis ubezpieczeniowych.

Zakładka Paragony

Program jest bardzo prosty w obsłudze a jego design podzielony na cztery podstawowe zakładki. Są nimi Paragony, Kupony, Karty i Opcje zaawansowanych, w których otrzymujemy dostęp do Polis ubezpieczeniowych, Statystyk, Gazetek oraz list zakupowych. W pierwszej z nich otrzymujemy możliwość dodawania oraz porządkowania dowodów zakupu w postaci paragonów, a także faktur, skanując je, opisując i dodając do listy. Aplikacja pozwala je segregować wedle spersonalizowanych filtrów określonych przez użytkownika - możemy więc poukładać je według klucza daty zakupu, przysługującej gwarancji czy dodanych podczas opisów hasztagów.

Samo dodawanie paragonów do programu do najtrudniejszych czynności nie należy. Po kliknięciu plusa (+) w dolnej części ekranu uruchomi się nam aplikacja aparatu z możliwością wykonania zdjęcia / skanu dokumentu z opcjonalnym doświetleniem lub wybrania go z dostępnego w pamięci telefonu, dokumentu PDF. Po wykonaniu zdjęcia możemy je odpowiednio wykadrować, a także określić rodzaj grafiki z kolorowej na czarno białą lub lekko wyszarzaną. Opcje pozbawione kolorów bardzo dobrze przydają się gdy paragon jest mocno wyblakły.

Po wykonaniu zdjęcia, program powinien automatycznie przypisać datę zakupu, cenę oraz sklep na podstawie danych z paragonu - może jednak się okazać, że dane te będą błędnie zaczytane, więc warto je sprawdzić i ew. poprawić przez zapisaniem. W opisie możemy dodać nazwę produktu, cenę, nazwę sklepu, określić kategorię zakupową lub dodać własne notatki. Oprócz zdjęcia paragonu możemy dodać zdjęcia produktowe, by łatwiej zarządzać nimi w oknie wyboru.

Dodane w ten sposób paragony, wyświetlane będą na głównej stronie aplikacji.

Kupony i karty dla maniaków zniżek

W drugiej i trzeciej zakładce znajdują się kupony i karty zniżkowe, z których możemy skorzystać. Te aktualizowane są na bieżąco, informując nas o danej promocji, jej ważności oraz krótkim opisie. Możliwe jest także bezpośrednie przejście z aplikacji do strony zniżkowej partnerów.

Zakładka karty, pozwala zeskanować po kodzie kreskowym lub wprowadzić ręcznie, wybierając spośród wielu kart lojalnościowych. Oznacza to, że możemy w łatwy i przystępny sposób trzymać w jednej aplikacji karty zniżkowe. Ja akurat żadnej fizycznej nie posiadam - wszystko w aplikacjach :)

Opcje dodatkowe

W ostatniej zakładce otrzymujemy możliwość skorzystania ze statystyk. Określają one nasze wydatki, czerpiąc dane z wprowadzanych paragonów do systemu. Możemy w ten sposób określić, ile wydaliśmy w danym miesiącu, skorzystać z podsumowania zbiorczego lub nakreślić wyszukiwanie niestandardowe. Miłym gestem jest również możliwość wykupienia polis ubezpieczeniowych do zakupionych sprzętów, dzięki którym możemy ubezpieczyć elektronikę lub wydłużyć jej gwarancję - za tę opcję odpowiada Warta.

Twórcy dodali także do aplikacji gazetki promocyjne - również aktualizowane na bieżąco, co znacznie ułatwi nam sprawdzenie promocji w sklepach. Cieszy również opcja zarządzania listami zakupów, dodana w aplikacji. Możemy w niej stworzyć listę dotyczącą przepisu jednego z trzech partnerskich portali, gdzie po wybraniu interesującego dania, na liście zakupowej pojawią się wymagane produkty. Możemy również samodzielnie wybrać produkty z bogatej listy zakupowej lub dodać własne nazwy. Tak czy siak, aplikacja PanParagon to całkiem przydatne narzędzie zakupowe.

Synchronizacja? No problem!

Domyślnie nie musimy zakładać żadnego konta, by móc cieszyć się z uroków aplikacji, całkowicie pozbawionej nachalnych reklam czy pakietów premium. PanParagon jest darmowy i nigdy płatny nie będzie. Jeśli natomiast docenimy pracę twórców, to panelu administracyjnym możemy postawić im kawę i wesprzeć całe przedsięwzięcie :)

Polecam pobrać i samemu sprawdzić jak działa. Możliwe jest także korzystanie offline z dostępnych opcji, poprzez wyeksportowanie lokalnej kopii zdjęć i danych, ale jeśli się spodoba, wystarczy się zarejestrować, by móc skorzystać z synchronizacji online.

Aplikacja dostępna jest za darmo na Androida, iOS, a także w AppGalery.