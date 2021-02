mBank ostrzega: uważaj na linki w SMS-ach i komunikatorach

Udostępnij:

mBank przypomina, jak poważne mogą być konsekwencje odwiedzenia spreparowanej strony związanej z płatnościami i wypełnienie obecnych na niej formularzy. Przed weekendem bankowcy zaapelowali do swoich klientów korzystających z portali ogłoszeniowych i aukcyjnych, by z uwagą czytali i reagowali na wiadomości z linkami. Łącza mogą prowadzić do fałszywych formularzy.

Po raz kolejny jest tu przypominany przykład serwisu OLX, za którego pomocą stosunkowo od niedawna oszuści próbują się wzbogacić na niewiedzy sprzedających. Udają zainteresowanych kupujących, przesyłając do sprzedawców link kierujący do formularza rzekomo niezbędnego do otrzymania płatności. Strona jest jednak fałszywa – uzupełnienie danych karty płatniczej lub logowania do bankowości poskutkuje przekazaniem ich oszustowi.

Przykładowe, fałszywe strony związane z płatnościami OLX, fot. mBank.

mBank ostrzega przed linkami, które mogą trafiać do sprzedających zarówno w SMS-ach, jak i wiadomościach z komunikatorów. W przypadku OLX często wykorzystywany jest bowiem kontakt za pośrednictwem WhatsAppa, co dla niektórych sprzedających może być wygodniejsze. Fałszywi kupujący kierują swoje ofiary na strony przygotowane tak, by udawały wprowadzoną przez OLX pod koniec ubiegłego roku nową formę finalizowania transakcji w serwisie.

Pod koniec ubiegłego miesiąca analogiczne ostrzeżenie wydał bank Pekao S.A. oraz Santander. Wówczas nie padło wprost, że mowa o OLX, jednak opis możliwego scenariusza ataku wskazywał na ten sam sposób, który od tygodni praktykowany jest przez fałszywych kupujących. OLX jest świadomy problemu, przez co niedawno zmieniono regulamin; osoby, które padną ofiarą podobnych oszustw mogą liczyć na większe odszkodowanie niż wcześniej.

Aby nie paść ofiarą oszustów podczas korzystania z OLX, wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad. Szczegóły można znaleźć w odrębnej publikacji.