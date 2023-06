Malware z Google Play. Liczba pobrań ciągle rośnie

O zagrożeniu w Google Play informuje zespół badaczy SecneurX na Twitterze. Chodzi o program Broken Screen Parody symulujący rozbitą szybkę wyświetlacza telefonu. Jest to więc propozycja z kategorii rozrywki, co jest często powtarzającym się schematem w przypadku zainfekowanych aplikacji z trojanem Joker czy Harly znajdowanych w Google Play. W chwili pisania niniejszego tekstu aplikacja jest dalej dostępna do pobrania.

Szkodliwy kod trojana Joker czy Harly stanowi podobne zagrożenie. Aplikacje w tle mają dostęp do historii połączeń, treści SMS-ów i plików użytkownika, a dodatkowo trojany próbują zapisać ofiarę do niechcianych usług premium. Jeśli użytkownik nie posiada blokad u operatora, może to prowadzić do naliczenia dodatkowych opłat, co uda się zauważyć dopiero przy kolejnej fakturze za telefon.