Trojan w Google Play. Aplikacja ma 50 tys. pobrań i jest nadal dostępna

Usunięcie programu z Google Play to zapewne kwestia godzin, a co najwyżej dni, ale nie zmienia to faktu, że do tego czasu aplikacja stanowi realne zagrożenie dla kolejnych użytkowników Androida. Co więcej, z uwagi na specyfikę oznaczeń liczby pobrań w Google Play, w praktyce już teraz trojan może działać w prawie 100 tys. telefonów (kolejny próg w Google Play to "ponad 100 tys. pobrań" i do tego czasu wiemy jedynie, że jest ich "ponad 50 tys."). Do tego należy dodać prawdopodobieństwo, że aplikacja może być także rozpowszechniana inną drogą niż przez oficjalny sklep z Androida.