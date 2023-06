Mapa internetu w Polsce. Dostawcy, ceny i planowane inwestycje

W czerwcu serwis internet.gov.pl otrzymał nowe funkcje. Od teraz System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS) pozwoli nie tylko na sprawdzenie, jakie usługi szerokopasmowe są aktualnie dostępne w danej lokalizacji i kto świadczy tam usługi, ale także sprawdzi, jakie inwestycje są planowane. W ten sposób łatwiej będzie sprawdzić, czy w najbliższym czasie pod danym adresem będzie dostępny internet światłowodowy .

- Obywatel, który nie ma możliwości korzystania z usług, powinien chociaż wiedzieć, czy będzie miał taką możliwość w przyszłości. Informacja ta może być pomocna np. dla osób, które planują zakup domu czy mieszkania, a nie mogą pozwolić sobie, by nie korzystać z internetu szerokopasmowego - powiedział podsekretarz stanu minister Paweł Lewandowski.

Przedsiębiorcy zostali zobowiązani do przekazywania do 10. Dnia każdego miesiąca informacji o planowanych inwestycjach finansowanych ze środków prywatnych w ciągu kolejnych 3 lat, w tym informacji o:

Pierwszy z nich polegał na zasileniu systemu danymi, które pochodziły od Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i aktualizacji ich przez podmioty zobowiązane do sprawozdawczości do Systemu przez stronę internet.gov.pl. W grudniu 2022 r. podmioty zobowiązane do sprawozdawczości przekazały informację o adresach, w których mają możliwość świadczenia usług, a od 1 stycznia 2023 r. informacje aktualizowane są na bieżąco. Drugie etap został wdrożony 1 czerwca 2023 r., a baza dostępna w serwisie zawiera wszystkie zaplanowane dla niej funkcje.