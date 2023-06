Mapa z atrakcjami. Aplikacja pomoże zaplanować wakacje

Traseo to godna polecenia aplikacja do planowania aktywności na świeżym powietrzu, z którą planowanie tras i podróżowanie stają się dużo łatwiejsze i przyjemniejsze. Niezależnie czy planujemy spacer, wycieczkę rowerową czy podróż samochodem to aplikacja oferuje ponad 130 tysięcy różnego typu tras i szlaków, które filtrować możemy z uwzględnieniem własnych preferencji (czas podróży, dystans, lokalizacja, poziom trudności itp.).