Masz chłodzenie AiO MSI MAG CoreLiquid 240R lub 360R? Firma rusza z akcją naprawczą

Według MSI problem dotyczy tylko małej liczby urządzeń, ale mimo to firma ogłosiła program zwrotów dla danej serii produktów obejmujący bezpłatny odbiór od klienta.

Wytrącanie się osadów jest wysoce niepożądanym zjawiskiem w pętlach AiO mogącym prowadzić znaczącego pogorszenia osiągów lub w skrajnym przypadku i uszkodzenia blokopompki. MSI pisze w swoim przykładzie, że jeśli temperatura procesora w spoczynku nie nie wynosi poniżej 60 stopni Celsjusza, a układ chłodzenia jest poprawnie zamontowany to niestety mamy do czynienia z wadliwą sztuką.

MSI stworzyło dedykowaną stronę, na której można wpisać numer seryjny AiO lub gotowego komputera wyposażonego w rzeczony układ chłodzenia. Jeśli produkt będzie należał do podejrzanej partii, to wtedy firma przyśle zamiennik wraz z etykietą do odbioru wadliwej sztuki.