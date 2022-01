CES 2022. Nowe laptopy od MSI

Informowaliśmy już parę razy o laptopach MSI, a wyciek dotyczący modelu MSI Stealth GS77 został potwierdzony. Znajdziemy tutaj kombinację najnowszych procesorów Intel Alder Lake-H oraz kart graficznych GeForce RTX 30XX od Nvidii . Są to lekkie (~2,8 kg) 17,3-calowe laptopy o grubości 20,8 mm i z tego względu TGP kart graficznych zostało ograniczone do 105 W z Dynamic Boost.

Przykładowo w przypadku RTX-a 3080 TGP karty wynosi 165 W wraz z Dynamic Bost, a w nowych RTX-ach 3080 Ti oraz 3070 Ti TGP wynosi kolejno 175 W i 150 W (obydwa wraz z Dynamic Boost). To wszystko we wciąż mobilnym formacie, czyli laptopie o masie 2,9 kg i grubości 25,9 mm.

Rozwiązanie MSI nosi nazwę Phase-Change Liquid Metal Pad i według formy składa się z mieszaniny cyny, bizmutu oraz indu. Mieszania pozostaje w formie stałej do czasu osiągnięcia temperatury 58 stopni Celsjusza i zapewnia o 10 proc. wyższą wydajność procesora w porównaniu do jednostki wykorzystującej klasyczną pastę termoprzewodzącą.

MSI przedstawiło też dwa laptopy z serii Creator dedykowane twórcom. Model Creator Z17 to pierwszy na świecie 17-calowy laptop z dotykowym ekranem z obsługą piórka w formacie 16:10. Obudowa wykonana w całości z aluminium obrabianego metodą CNC skrywa procesory Intel Alder Lake-H połączone z kartami GeForce RTX serii 30XX do najnowszego RTX-a 3080 Ti włącznie. Wszystkie układy mają TGP ustawione na 90 W wraz z Dynamic Boost.

Drugą konstrukcją był mniejszy 16-calowy Creator Z16P, który także wykorzystuje ekran w powracającym do łask formacie 16:10. Tak samo jak wyżej mamy kombinację procesora Intel Alder Lake-H i kart graficznych GeForce RTX serii 30XX z TGP ustawionym na 90 W wraz z Dynamic Boost zamkniętą w stylowej aluminiowej obudowie. Do wyboru będą panele IPS do wyboru z opcją obsługi piórka, z czego jedna to FHD+ (1920x1200 pikseli) oraz QHD+ (2560x1600 pikseli).