Masz konto w mBanku? Możesz stracić dostęp do aplikacji

Regularna aktualizacja smartfonu dla wielu to standardowa procedura, która może poprawić jego funkcjonalność i zwiększyć bezpieczeństwo. Jeśli jednak nie jesteście przyzwyczajeni do uaktualniania swojego urządzenia lub po prostu producent przestał wspierać poprawę jego wydajności, niebawem możecie pożegnać się z dostępem do aplikacji mBanku.