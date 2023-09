mDowód w kolejnych bankach. Ważna zmiana dla klientów

Od 1 września 2023 r. mDowód wystarczy do potwierdzenia tożsamości klientów Banku Pocztowego. Jak czytamy w informacji prasowej, do załatwienia wszelkich formalności w placówkach Banków Pocztowych wystarczy aplikacja mObywatel z ważnym mDowodem.

- Zgodnie z terminami przyjętymi w ustawie o aplikacji mObywatel jesteśmy zobowiązani do potwierdzania tożsamości Klientów z wykorzystaniem aplikacji mObywatel w placówkach banku od września. Po wdrożeniu mDowodu pracownik banku może przedstawić klientowi specjalny kod QR i poprosić go o zeskanowanie w swojej aplikacji oraz o wyrażenie zgody na przekazanie danych do Banku Pocztowego. Kolejno nastąpi weryfikacja przez pracownika placówki, który uzyska dostęp do dowodu mobilnego klienta i zweryfikuje tożsamość osoby. W kolejnych etapach projektu Bank Pocztowy planuje wdrożenie korzystania z mDowodu dla Klientów w procesach zdalnych - informuje Jarosław Gawroński, Naczelnik Wydziału Rozwoju Bankowości Cyfrowej Banku Pocztowego, Kierownik Projektu mObywatel.