Prace serwisowe w bankach. Będą momenty bez aplikacji i Blika

Utrudnienia będą dotyczyć również klientów Santander Consumer Banku. Tutaj prace serwisowe podzielono na dwa etapy. Pierwszy potrwa w nocy z soboty 25 lutego (od godziny 22:00) na niedzielę 26 lutego (do godziny 3:00). W tym czasie klientom nie uda się skorzystać z bankowości internetowej, ani zalogować do aplikacji mobilnej Santandera. Drugi etap to prace w niedzielę (26 lutego) od godz. 6:00 do 9:00. W tym czasie wystąpią utrudnienia w dostępie do bankowości internetowej oraz usługi 3DSecure niezbędnej podczas płatności kartą za zakupy internetowe.