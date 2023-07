Masz konto w BNP Paribas? Nie daj się nabrać

Najnowsze oszustwo, które starają się realizować cyberprzestępcy, nie jest zbyt wyrafinowane. Do polskich klientów banku rozsyłane są maile, w których nagłówku znajduje się logo BNP Paribas, a treść wiadomości jest prosta i wyjątkowo krótka.

W oszustwie wymierzonym w klientów BNP Paribas cyberprzestępcy zawarli raptem dwa zdania. W przesłanym przez nich mailu czytamy o tym, że otrzymaliśmy nowe powiadomienie o płatności. Aby je wyświetlić, mamy zalogować się do usługi GOonline. Oszustom nie udało się jednak napisać tej wiadomości bez błędu.

"Aby wyświetlić powiadomienie, zaloguj się do usługi GOonline, aby wyświetlić powiadomienie" - czytamy w wiadomości.

Pod treścią komunikatu umieszczono odnośnik, który miałby rzekomo umożliwić klientowi zalogowanie się do bankowości internetowej. W rzeczywistości jest to fałszywa strona, która poprosi nas o wprowadzenie wrażliwych danych, które umożliwią oszustom dostęp do naszego konta bankowego.