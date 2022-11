Masz konto w tym banku? Jesteś na celowniku oszustów

Liczba pojawiających się, nowych oszustw nie maleje. Jest to szczególnie widoczne w przypadku tzw. oszustw bankowych, w których przestępcy wykorzystują wizerunki znanych instytucji. CSIRT KNF, czyli Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego zauważył właśnie nową kampanię wymierzoną w klientów biznesowych mBanku.

Ze wpisu opublikowanego przez CSIRT KNF na Twitterze wynika, że oszuści wykorzystują fałszywe reklamy, które pojawiają się w wyszukiwarce Google, aby wykraść wrażliwe dane. Liczą na to, że potencjalne ofiary klikną w wyświetlający się link, przekierowujący do fałszywej strony internetowej. Przypomina ona do złudzenia witrynę bankowości korporacyjnej mBanku - CompanyNet.