Padł ofiarą oszustwa "na Orlen". Zachęcony twarzą polityka, stracił majątek

Gdańszczanin, przeglądając strony internetowe, przypadkowo trafił na ofertę zapewniająca o wysokim i szybkim zysku przy inwestowaniu. Reklama strony opatrzona była zdjęciem popularnego polityka i ostatecznie przekonała 72-latka, aby się jej przyjrzeć. Choć policja nie podaje dokładnie, o jakiego polityka chodzi, na podstawie podobnych procederów można wywnioskować, że był to Andrzej Duda lub prezes Orlenu, Daniel Obajtek . To właśnie ich wizerunki były wykorzystywane w oszustwie "na Orlen" w celu uwiarygodnienia jego treści. Serwis Sekurak zauważa, że fałszywe reklamy zachęcające do inwestycji w akcje spółki wciąż są aktywne w sieci.

Poszkodowany mężczyzna dał się zwieść pozornej szansy na szybkie wzbogacenie się – kliknął link i podał w formularzu swoje dane osobowe i kontaktowe. Po chwili skontaktował się z nim oszust podający się za brokera, który zaoferował mu swoją "pomoc". Naciągacz nakłonił 72-latka do zainstalowania aplikacji umożliwiającej zdalny dostęp do jego komputera. Przekonał go również do zainwestowania pewnej kwoty.