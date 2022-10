Masz konto w tym banku? Jesteś na celowniku przestępców

Link zawarty w wiadomości odsyła do fałszywej strony internetowej, na której znajduje się kod QR przygotowany do zeskanowania go z wykorzystaniem telefonu. Po jego zeskanowaniu ofiara przenoszona jest do fałszywego panelu logowania, który służy do wyłudzenia danych dostępowych do konta bankowego. W rezultacie dochodzi do kradzieży środków finansowych znajdujących się na koncie bankowym.