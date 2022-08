Masz konto w tym banku? Jesteś na celowniku przestępców

Klienci Santander Banku znów są na celowniku oszustów. Ci podszywając się pod instytucję, wysyłają wiadomość o wstrzymaniu dostępu do konta bankowego. Jak twierdzą przestępcy – to wszystko dla "bezpieczeństwa" klientów.

Przestępcy znów podszywają się pod Santander Bank Polska. Tym razem do jego klientów wysyłają wiadomości z informacją o wstrzymaniu dostępu do konta – zauważa na Twitterze serwis Sekurak. "Wstrzymaliśmy dostep do Twojego konta dla Twojego bezpieczenstwa. Po wiecej informacji kliknij tutaj" – brzmi treść wiadomości wysłanej przez oszustów, do której dołączony jest fałszywy link.

Oszuści udają Santander Bank

Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy w wiadomości, to brak polskich znaków. I nawet używanie wielkich liter pozorujących oznakę szacunku dla odbiorcy wiadomości nie powinno nikogo przekonywać do kliknięcia łącza. W rzeczywistości żaden dostęp do konta nie został wstrzymany, a tym bardziej dla "bezpieczeństwa" klientów.

Oszuści wysyłają tego typu wiadomości tylko po to, by uzyskać dostęp do konta swojej ofiary, która kliknie załączony link i wypełni fałszywy formularz. Zazwyczaj trzeba podać w nim dane osobowe, które mogą zostać wykorzystane do włamania na konto bankowe lub sprzedane osobom trzecim.

O podobnym ataku phishingowym donosił niedawno Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego. Cyberprzestępcy również mieli na celowniku klientów Santander Bank Polska. Wysyłali do nich SMS-y z informacją o możliwości uzyskania rzekomej jednorazowej pomocy finansowej.