Masz Netfliksa? Zwróć uwagę na SMS z numeru +49

CERT Orange ponownie apeluje do klientów Netfliksa, by uważali na wiadomości SMS ze skróconymi linkami, które tym razem mogą być podobne do autentycznych. Wcześniej analogiczna kampania phishingowa była prowadzona z wykorzystaniem numerów komórkowych z francuskiej numeracji, stąd z kierunkowymi +33. Tym razem oszuści wykorzystują niemiecką pulę, a więc fałszywa wiadomość przychodzi z numerów +49.