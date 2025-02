Wiadomość SMS o Netfliksie. Możesz dostać z numeru +33

O zagrożeniu informuje CERT Orange Polska. W tym przypadku fałszywe wiadomości SMS rozsyłane są z francuskiej numeracji, a więc z wykorzystaniem kierunkowego +33. Krótki komunikat sugeruje, że konto Netflix zostanie zawieszone, jeśli użytkownik nie zastosuje się do instrukcji pod podanym linkiem. Tam można spodziewać się wyłudzenia danych zarówno samego konta, jak i karty płatniczej lub logowania do banku.

Widząc podobną wiadomość, można być niemal pewnym, że to smishing. Użytkownicy Netfliksa, którzy nie mają co do tego przekonania, najlepiej zrobią jednak, gdy samodzielnie zalogują się na konto serwisu i sprawdzą stan swoich płatności w ustawieniach. Istotne jest, by wykorzystać do tego autentyczny link i oficjalną stronę, a nie spreparowane łącze z wiadomości SMS wysłanej przez atakujących.