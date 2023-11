Masz numer w Orange? Koniecznie dokładnie sprawdź fakturę

CERT Orange ostrzega klientów, by dokładnie zwrócili uwagę na otrzymaną wiadomość. Poza błędem językowym, czujność powinien zwrócić załącznik. Nie jest to bowiem prawdziwa faktura w formacie PDF, ale spreparowany plik archiwum ZIP, w praktyce skrywający skrypt VBS. Jeśli odbiorca wiadomości odruchowo go uruchomi, otworzy drzwi do przejęcia komputera przez zdalnego atakującego.

Eksperci przypominają, by co do zasady nie działać machinalnie w sieci i dokładnie sprawdzać czy na otrzymywanych dokumentach oraz w e-mailach zgadzają się wszystkie dane, a wiadomości brzmią autentycznie. Decydując się na pobranie załącznika warto dokładnie przyjrzeć się nazwie pliku. W tym przypadku widać, że rozszerzenie to ZIP, a nie PDF - co już na pierwszy rzut oka sugeruje podstęp.