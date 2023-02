Trzęsienie ziemi w Turcji: oszuści wykorzystują tragedię

Bitdefender podaje, że pierwsze próbki dotyczące tego ataku phishingowego zostały wykryte w Korei Południowej (prawie 50 proc.), Wietnamie, Stanach Zjednoczonych, Indiach, Danii, Irlandii, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, większość fałszywych wiadomości e-mail została wysłana z Pakistanu, co udało się ustalić na podstawie adresów IP. "Zachęcamy do wpłat na rzecz ofiar" - brzmiał kluczowy element e-maila, który trafił do nieświadomych zagrożenia odbiorców.