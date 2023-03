Komunikat "od Allegro": Wykryliśmy nietypową aktywność na tym koncie

W praktyce nie chodzi jednak o nic innego, jak o wyłudzenie danych, a potencjalnie nawet kradzież pieniędzy, jeśli na którymś etapie użytkownik zostanie poproszony o podanie danych karty płatniczej lub zalogowanie się "do banku" w fałszywym formularzu. Takie wiadomości radzimy co do zasady ignorować i uznawać za spam, a ewentualne wątpliwości co do aktywności konta Allegro lub z innych serwisów rozwiewać samodzielnie, po zalogowaniu się na dane konto.