Masz ogród? Te 3 darmowe aplikacje na telefon pomogą ci w pracach

Mówi się, że w sieci znajdziemy aplikacje dotyczące każdej dziedziny życia i aktywności. Nie będzie więc wielkim zaskoczeniem fakt, że istnieje wiele aplikacji ogrodniczych, które powstały po to, by użytkownik usprawnił swoją pracę i zdobył przy okazji cenną wiedzę. Oto trzy bardzo przydatne i darmowe narzędzia , dzięki którym zmienisz sposób, w jaki dbasz o ogród.

Flora Incognita to darmowa aplikacja na smartfony, dzięki której można zidentyfikować rośliny. Zasada działania jest prosta - wystarczy wykonać odpowiednie zdjęcie rośliny, a aplikacja z ogromnym prawdopodobieństwem poinformuje, z czym mamy do czynienia. Ważne jest, by zdjęcie zawierało jak najwięcej szczegółów.