PLANTIS - aplikacja, z którą dbanie o ogród jest prostsze

PLANTIS to bardzo prosta, ale przydatna aplikacja na urządzenia mobilne, która wspiera użytkownika w pracach ogrodowych. To kompleksowe kompendium wiedzy na temat wszelakich roślin, które spotkać można w przydomowych ogrodach. Niezależnie czy poszukujemy informacji nt. sadzenia roślin, ich późniejszej pielęgnacji lub walki z chorobami i szkodnikami to z pewnością znajdziemy je w obrębie tej aplikacji.