Masz taką bieżnię? Możesz być na celowniku hakerów

Rosnąca popularność treningów w domu sprawiła, że na rynku zaczęło pojawiać się coraz więcej urządzeń przeznaczonych do ćwiczeń we własnych czterech kątach . Jednymi z nich są bieżnie Peloton, które – jak się okazuje – mogą być źródłem problemów dla użytkowników.

Ponadto w sprzęcie opartym o Android 10 wykazano włączone debugowanie USB. Oznacza to, że każda osoba posiadająca fizyczny dostęp do urządzenia, mogła uzyskać dostęp do systemu i pobrać listę wszystkich zainstalowanych pakietów. Check Point wyjaśnia, że hakerzy mieli otwartą drogę do instalowania aplikacji imitujących Netfliksa, Spotify etc., dzięki czemu mogli wykradać dane logowania użytkowników.