Telefon z nieznanego numeru. Ktoś podszywa się pod Straż Graniczną

CERT Polska ostrzega Polaków przed telefonami z nieznanych numerów. Ktoś podszywa się pod Straż Graniczną i dzwoni do losowych osób, strasząc wysyłką listu gończego. Najlepiej od razu zakończyć połączenie.

Zespół CERT Polska ostrzega na Facebooku o trwającej kampanii, w ramach której ktoś podszywa się pod Straż Graniczną i dzwoni do Polaków, grożąc wysyłką listu gończego pod pretekstem podejrzanej aktywności na granicy. Co więcej, dzwoniący posługują się językiem angielskim. Takie telefony to oszustwo, na które nie należy reagować. Najlepiej od razu rozłączyć się i nie oddzwaniać - radzi CERT Polska.

Takie działanie bez wątpienia ma na celu wywołanie zbędnego chaosu. Próba realizacji połączenia zwrotnego może z kolei prowadzić do naliczenia dodatkowych opłat i wyższego rachunku za telefon, jeśli numer zarejestrowany jest jako płatny. To analogiczny przypadek do typowego oszustwa typu wangiri. W tym przypadku dzwoniący z założenia nie chcą jednak połączyć się z potencjalną ofiarą, a jedynie "puszczają sygnał" z nadzieją na połączenie zwrotne od nieświadomej zagrożenia osoby.

Opisywana kampania nie jest typowym oszustwem telefonicznym. Częściej można spotkać się z próbami wyłudzenia pieniędzy na przykład przez osoby podające się za pracowników banków lub innych instytucji finansowych. Wówczas największym zagrożeniem jest udostępnienie dzwoniącemu swoich danych logowania do bankowości lub instalacja oprogramowania do zdalnej kontroli komputera czy telefonu. Atakujący dostaje wówczas "jak na tacy" dostęp do danych wpisanych w urządzeniu.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl