Masz zastrzeżony PESEL? Ważna zmiana od 1 czerwca

Każdy obywatel od kilku miesięcy może zastrzec numer PESEL - by w ten sposób zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zapobiec, na przykład, fałszywej próbie zaciągnięcia kredytu na swoje dane przez osobę trzecią. Do teraz jednak ta forma zabezpieczenia w zasadzie nie działała. Chociaż PESEL można zastrzec przez internet i w aplikacji mObywatel, dopiero od 1 czerwca banki będą miały obowiązek sprawdzać rejestr .

Do tego czasu warto więc raz jeszcze zastanowić się nad zastrzeżeniem PESEL-u, by zyskać dodatkowe bezpieczeństwo. Koncepcja jest prosta - obywatel może zablokować swój numer PESEL, co w przypadku chęci zaciągnięcia pożyczki zablokuje cały proces. Zastrzeganie i cofanie zastrzeżenia PESEL-u można realizować od ręki samemu - sięgając po aplikację mObywatel lub analogicznie w serwisie mObywatel w przeglądarce.