Wyciek danych z Cambridge Analytica. Zuckerberg zostanie przesłuchany

Przypomnijmy, dlaczego sprawa wycieku danych wciąż budzi ogromne kontrowersje. W 2018 roku sygnalista ujawnił, że brytyjska firma Cambridge Analytica pozyskała dane setek milionów użytkowników i wykorzystywała je do profilowania treści marketingowych . Z usług przedsiębiorstwa skorzystał m.in. Donald Trump w trakcie kampanii wyborczej.

Śledztwo w tej sprawie wykazało, że pracownicy Facebooka wiedzieli o wycieku i nie zrobili w tej sprawie niczego , poza poproszeniem Cambridge Analityca o usunięcie pozyskanych danych. Nie zweryfikowano nawet, czy brytyjska firma zastosowała się do prośby Facebooka.

To nie pierwszy raz, gdy Mark Zuckerberg jest przesłuchiwany w sprawie Cambridge Analytica. W 2018 roku wystąpił on przed komisją śledczą zorganizowaną przez amerykański Kongres, gdzie odpowiadał na pytania kongresmanów. Przesłuchiwano go też kilkukrotnie w sądach federalnych i stanowych.