Facebook z nową funkcją. Testy dodatkowych profili już trwają

Facebook to największa platforma społecznościowa w Polsce i niekwestionowany lider światowego rynku. Firma ciągle wprowadza nowe funkcje – ostatnio ogłosiła szeroko zakrojone zmiany, jakie czekają facebookowe grupy . Tym razem gigant rozpoczął testy zupełnie nowego rozwiązania, które umożliwi użytkownikom utworzenie do pięciu dodatkowych profili .

Testy dodatkowych profili już się rozpoczęły, a do udziału w nich będą zapraszani użytkownicy z całego świata, w tym z Polski. Meta nie zdradza, na kiedy planowane jest wprowadzenie nowych profili, ale na pewno zajmie to co najmniej kilka miesięcy.

Zeszłoroczne przekształcenie korporacyjnej części Facebooka w Metę zasygnalizowało gotowość do zmian, jakie czekają giganta. Zamiarem Marka Zuckerberga jest stworzenie Metaverse , czuli wirtualnego świata, do którego ma się przenieść duża część użytkowników. Dzięki wirtualnej rzeczywistości i awatarom 3D w Metaverse będzie można spotkać się ze znajomymi czy współpracownikami z całego świata.

To ambitne plany, ponieważ wspomniane technologie są dopiero we wczesnej fazie rozwoju. Mimo to Facebook nie przestaje się rozwijać, a rozpoczęcie prac nad dodatkowymi profilami to kolejny krok na drodze do zapowiedzianych zmian.